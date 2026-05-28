3.87 BYN
2.76 BYN
3.22 BYN
Богданович: Юниоры - это будущее белорусского хоккея
Сборная Беларуси по хоккею сыграет на чемпионате мира. Международная федерация вида спорта приняла решение о допуске белорусских национальных команд к участию в планетарных первенствах в сезоне 2026/2027.
По решению федерации, мужская сборная Беларуси, составленная из игроков до 18 лет, сыграет на чемпионате мира, который пройдет в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу турнира включены женская юниорская и женская национальные сборные страны.
Александр Богданович, председатель Федерации хоккея Беларуси:
"Возвращение юниорской мужской сборной, а также допуск обеих женских сборных на чемпионаты мира - это признание таланта и трудолюбия наших спортсменов. Это результат той работы, которую проделала федерация и Национальный олимпийский комитет Беларуси по скорейшей реинтеграции наших сборных в мировое спортивное сообщество. Юниоры - это будущее белорусского хоккея. Сегодня для них открываются двери, которые и должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные".
Отметим, белорусские юноши распределены в группу В, где их соперниками будут команды Чехии, Словакии, Канады и Финляндии.
Однако вопрос по национальной и молодежной мужским сборным пока открыт. Федерация хоккея Беларуси продолжит активную работу по возвращению белорусских спортсменов на международные старты под эгидой ИИХФ.