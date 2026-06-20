Чемпионат Беларуси по футболу: минское "Динамо" сыграет в гостях у "Немана"

В 16:00 "МЛ Витебск" сыграет против "Минска". В 18:00 один из аутсайдеров первенства БАТЭ примет дзержинский "Арсенал".

На закате дня самая жаркая битва ожидается в Гродно. "Неман" при родных трибунах встретится со столичным "Динамо". Эту игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". Стартовый свисток встречи прозвучит в 20:00.