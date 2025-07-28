Дражин: Игра в гольф развивает интеллект

На атмосферном белорусском поле для гольфа нет свободных дорожек даже в будний день, они просто расписываются заранее. Чем обусловлен такой бум на игру, мнением в "Актуальном интервью" поделился председатель ОО "Белорусская ассоциация гольфа" Владимир Дражин.

"Мы находимся только на начальном этапе, но уже сейчас благодарны, что стали членами Европейской ассоциации гольфа и Международной ассоциации гольфа. Благодаря этому сегодня белорусские игроки имеют возможность принимать участие в многочисленных турнирах как на европейском континенте, так и на мировом пространстве", - отметил председатель.

Председатель ОО "Белорусская ассоциация гольфа" Владимир Дражин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7fb00-baed-4952-a177-283dcc2a569f/conversions/4260047f-2746-4a9a-bff6-c53768e78636-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7fb00-baed-4952-a177-283dcc2a569f/conversions/4260047f-2746-4a9a-bff6-c53768e78636-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7fb00-baed-4952-a177-283dcc2a569f/conversions/4260047f-2746-4a9a-bff6-c53768e78636-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/34d7fb00-baed-4952-a177-283dcc2a569f/conversions/4260047f-2746-4a9a-bff6-c53768e78636-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель ОО "Белорусская ассоциация гольфа" Владимир Дражин

Он заявил, что в 2024 году на гольф-поле игрой наслаждались порядка 3 тыс. человек. В основном это были жители Беларуси, но были и люди, приехавшие из-за рубежа. "Очень часто задают вопрос: а что дает гольф? А игра в него развивает интеллект. Сегодня, пока играешь, можно насладиться и природой, ведь поле находится вокруг леса, что помогает человеку почувствовать себя иначе", - считает Владимир Дражин.