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Дражин: Игра в гольф развивает интеллект
На атмосферном белорусском поле для гольфа нет свободных дорожек даже в будний день, они просто расписываются заранее. Чем обусловлен такой бум на игру, мнением в "Актуальном интервью" поделился председатель ОО "Белорусская ассоциация гольфа" Владимир Дражин.
"Мы находимся только на начальном этапе, но уже сейчас благодарны, что стали членами Европейской ассоциации гольфа и Международной ассоциации гольфа. Благодаря этому сегодня белорусские игроки имеют возможность принимать участие в многочисленных турнирах как на европейском континенте, так и на мировом пространстве", - отметил председатель.
Он заявил, что в 2024 году на гольф-поле игрой наслаждались порядка 3 тыс. человек. В основном это были жители Беларуси, но были и люди, приехавшие из-за рубежа. "Очень часто задают вопрос: а что дает гольф? А игра в него развивает интеллект. Сегодня, пока играешь, можно насладиться и природой, ведь поле находится вокруг леса, что помогает человеку почувствовать себя иначе", - считает Владимир Дражин.
По его словам, игрой в гольф занимаются люди разных возрастов - начиная от школьников и заканчивая пенсионерами, а это служит подтверждением тому, что ассоциация гольфа в Беларуси является востребованной.