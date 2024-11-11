"Душа компании" - как Сергей Сапего попал в СКА

Континентальная хоккейная лига. Одна из сильнейших в мире и точно сильнейшая в Евразии. Сезон 2024-25 уже 17-й в истории КХЛ. И в этом сезоне принимают участие 23 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. И в 14 из них играют белорусские хоккеисты. "Наши в КХЛ" - проект, который познакомит вас поближе с воспитанниками белорусской хоккейной школы, которые сумели от ледовых площадок, областных и районных центров дойти до арен Континентальной хоккейной лиги.

Санкт-Петербург - родина хоккейного клуба "СКА", в котором сейчас играют сразу 4 воспитанника белорусского хоккея.

Правда, пока готовилась программа к эфиру, один из белорусов, который играл за клуб 3 года, покинул СКА, но остался в КХЛ.

По словам главного тренера ХК СКА Романа Ротенберга, сборная России постоянно играет со сборной Беларуси, это очень интересные, яркие матчи. "И всегда есть возможность изучить игроков именно в деле, на играх. И в свое время в России обратили внимание и на Фальковского, и на Сапего, и на Алистрова, и на Мойсевича", - отметил он.

По биографии белорусских парней можно изучать географию хоккейных школ Беларуси.

В Витебске в 1999 году родился Сергей Сапего.

Ирина Сапего, мама Сергея Сапего:

"Сережа, можно сказать, пришел в хоккей в 3,5 года, но как зритель. Заниматься стал в 5 лет. Представьте, Сережка на санках, я с баулом на плече. Так вот мы ходили. Он просился: "Мама, забери меня из садика, чтобы не спать". Вот так мы шли на тренировку".

Василий Махотин, первый тренер Сергея Сапего:

"Желание и стремление было глядя на старшего брата. Просился к другому тренеру, чтобы вместе с братом потренироваться, со старшими ребятами. Можно сказать, если бы можно было, и ночевал бы на этом льду".

"Дома у нас ворота стояли. Вот они играли в хоккей. Мы на воротах стояли: и бабушка, и дедушка, все", - рассказала мама Сергея Сапего.

Сергей Сапего в этом году отпраздновал юбилей - 25 лет, как и Ледовый дворец спорта в Витебске. Они одного года рождения - 1999.

Первую фотографию хоккеиста с Президентом Беларуси показал замдиректора ХК "Витебск" Михаил Богрунов. "После игры было открытие, был сделан снимок", - сказал он.

Родители готовы были платить, чтобы только дети стали на коньки. Уже в следующем году образовалась СДЮШОР и открылись первые наборы. Тогда такой дворец для молодой и суверенной страны, которая только приходила в себя после развала СССР, казался роскошью непозволительной. Но знающие и понимающие люди в спорте, глава государства верили, что этот лед обязательно совсем скоро даст свои результаты.

Михаил Богрунов, замдиректора ХК "Витебск":

"Эта была программа Президента - во всех областных городах открыть ледовые дворцы. Сейчас, год назад, по всем областным городам также открыли футбольные манежи. Также программа Президента. Это было правильно. А уже сейчас почти началась программа Президента, что уже начинают по второму дворцу строить. В Новополоцке второй дворец построили, в Гомеле пристройка есть. Но мы думаем, что у нас тоже появится".

Витебск это заслужил. Тренеры из СДЮШОР действительно последние 20 лет потрудились на славу и воспитали прекрасных хоккеистов и не только.

Михаил Богрунов, замдиректора ХК "Витебск":

"Витебск - единственный такой город. Нигде такого нет, чтобы было 4 вида спорта зимней культуры. И всем надо лед. У нас и шорт-трек, кажется, дает хорошие результаты, лучшие в Беларуси, и коньки, и хоккей. Хотелось бы второй ледовый".

До 16 лет Сергей играл за "Витебск". Его заметили и пригласили в сборную У-17.

"Он еще душа компании, его все любят. И в школе его там все обожали, все к нему тянутся. Даже учительница говорила, что дети дерутся, он без драк, без всего, но он лидер был в школе", - вспоминает мама Сергея Сапего.

"Он вел команду за собой во всем и на льду, и в быту", - рассказал первый тренер Сергея Сапего.

В 2017 году случился в его истории и чемпионат мира юниорский.

"Сергей, по сути, импровизатор на льду. Он выдавал какие-то такие интересные вещи, которые его выделяли из команды. Благо, были тоже единомышленники, такие же у него партнеры, это у них получалось", - отметил Василий Махотин.

На том чемпионате мира его заметили и позвали поиграть в Северной Америке. Так парень, выросший в витебском ледовом, отправился покорять WHL.

К слову, чемпионские мгновения тогда Сапего разделил с экс-динамовцем Алексеем Протасом. В апреле 2021 года оба хоккеиста дебютировали в АХЛ. За океаном Сергей в итоге отыграл несколько сезонов, затем вернулся в Беларусь и сразу контракт с минским "Динамо" в КХЛ.

Ирина Сапего, мама Сергея Сапего:

"Я даже не думала, что так получится. Занимались и занимались. Просто думала, уровень Витебска и все".