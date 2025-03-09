3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Двумя поединками продолжается плей-офф Кубка Президента по хоккею
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e24bb8-c73b-42cb-86a6-3677118773ef/conversions/23553247-9934-4c2c-b4e7-1fc0df43ba4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e24bb8-c73b-42cb-86a6-3677118773ef/conversions/23553247-9934-4c2c-b4e7-1fc0df43ba4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e24bb8-c73b-42cb-86a6-3677118773ef/conversions/23553247-9934-4c2c-b4e7-1fc0df43ba4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46e24bb8-c73b-42cb-86a6-3677118773ef/conversions/23553247-9934-4c2c-b4e7-1fc0df43ba4d-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by"Витебск" примет "Брест", "Неман" сыграет с "Динамо-Молодечно"
2_12025-03-09T10:27:30.000000Z00
Двумя поединками продолжается плей-офф Кубка Президента.
8 марта свои первые победы - обе в овертаймах - одержали "Гомель" (над "Металлургом") и "Юность" (над "Локомотивом"). А 9 марта в 13:00 начнется поединок в Витебске, где местный клуб примет "Брест". Напомним, южане пробились в плей-офф через плей-ин.
В 13:30 произойдет стартовое вбрасывание в поединке, в котором гродненский "Неман" встретится с "Динамо-Молодечно". Эту встречу в прямом эфире покажет "Беларусь 5". Плей-офф продлится до четырех побед одной из команд.