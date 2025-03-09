Двумя поединками продолжается плей-офф Кубка Президента по хоккею

8 марта свои первые победы - обе в овертаймах - одержали "Гомель" (над "Металлургом") и "Юность" (над "Локомотивом"). А 9 марта в 13:00 начнется поединок в Витебске, где местный клуб примет "Брест". Напомним, южане пробились в плей-офф через плей-ин.