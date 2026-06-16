3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Футбольный клуб БАТЭ возглавил Виталий Рогожкин
Автор:Редакция news.by
В самом титулованном футбольном клубе Беларуси БАТЭ появился новый главный тренер. Артема Концевого сменил Виталий Рогожкин, вместе с которым из БАТЭ-2 в основную команду также приходит ассистент Евгений Дергай.
В бытность игроком борисовчан Виталий Рогожкин дважды завоевывал золото, серебро, а также бронзу чемпионата. Трижды включался в список 22 лучших футболистов чемпионата.
Под руководством Артема Концевого клуб из Борисова выиграл Кубок Беларуси, благодаря чему "желто-синие" выступят в этом сезоне в квалификации Лиги конференций - третьего по значимости клубного турнира Европы.