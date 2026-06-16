Глава БФБ прокомментировал возвращение белорусского спорта на международную арену

Отстранение белорусского и российского спорта в начале 2022 года лишь открыло "ящик Пандоры" в мировой политике, так считает глава Белорусской федерации баскетбола Сергей Рутенко. С того момента из-за любого конфликта на планете спорт становится заложником манипуляций. Осознание ошибки мировым спортивным структурам, в том числе Международному олимпийскому комитету, пришло с опозданием, однако шанс сохранить единство олимпийского движения есть. Тому результат - наше стремительное возвращение на все старты с флагом и гимном.

"К сожалению, конфликты в мире происходили, происходят, и, если быть реалистом, маловероятно, что они не будут происходить. Сделав такой шаг, вы создаете прецедент для будущих ситуаций. Потом последовал израильско-палестинский конфликт, когда очень много стран требовали отстранить израильских спортсменов. Самое важное: когда были все эмоции, мы также поднимали вопрос. Во многих уставах международных федераций не прописана процедура восстановления. Прописано, что мы можем санкционировать одно, второе, но именно в таком долгосрочном бане не прописано, как это сделать. Вот сейчас сидят и думают, как это все вернуть обратно".