Глава НОК поздравил Смольского с победой в Кубке Содружества по биатлону

Виктор Лукашенко подчеркнул, что на протяжении всего нынешнего сезона Антон Смольский был безоговорочным лидером белорусской команды и одержал заслуженную победу, выиграв Кубок Содружества второй раз подряд.

"Защитить уже имеющийся титул даже сложнее, чем завоевать его впервые. Ты справился с этим блестяще, не раз демонстрируя на трассах и огневых рубежах завидное упорство и мастерство, психологическую стабильность и талант. Твой триумф заставил сильнее биться сердца миллионов болельщиков в нашей родной Беларуси и за ее пределами", - говорится в поздравлении.