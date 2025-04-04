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Глава НОК поздравил Смольского с победой в Кубке Содружества по биатлону
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Антона Смольского с великолепной победой в общем зачете Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА со ссылкой на НОК.
Виктор Лукашенко подчеркнул, что на протяжении всего нынешнего сезона Антон Смольский был безоговорочным лидером белорусской команды и одержал заслуженную победу, выиграв Кубок Содружества второй раз подряд.
"Защитить уже имеющийся титул даже сложнее, чем завоевать его впервые. Ты справился с этим блестяще, не раз демонстрируя на трассах и огневых рубежах завидное упорство и мастерство, психологическую стабильность и талант. Твой триумф заставил сильнее биться сердца миллионов болельщиков в нашей родной Беларуси и за ее пределами", - говорится в поздравлении.
Глава НОК также отметил плодотворную работу тренерского штаба сборной Беларуси и пожелал всей команде крепкого здоровья, сил и вдохновения для покорения новых высот.