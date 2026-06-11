Главный трофей КХЛ прибыл в Беларусь

Главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина - снова в Беларуси! В Минск титул второй год подряд привез тренер-аналитик ярославского "Локомотива" Вячеслав Гусов. Именно он, к слову, единственный из белорусов, кто брал заветный трофей дважды.

11 июня все желающие смогли прикоснуться к Кубку Гагарина на "Олимпик-Арене".

В холле, вплоть до 19:00 можно будет сделать заветную фотографию с главным трофеем Континентальной хоккейной лиги. Есть такая добрая традиция у чемпионата: после того, как весь сезон завершен, этот кубок могут привезти победители и триумфаторы в свой родной город для того, чтобы все поклонники этого вида спорта могли сфотографироваться и посмотреть на главный титул. Беларусь очень долго ждала, когда же наконец земляки начнут выигрывать первенство.

И, кстати, первым стал Константин Кольцов в сезоне 2010/2011. Тогда вместе с уфимским "Салаватом Юлаевым" нападающий завоевывал этот трофей. А дальше развивался вид спорта, прогрессировали наши ребята на родном льду под руководством родных специалистов. В нынешнем чемпионате, кстати, 45 белорусов выступали на пространстве КХЛ минского "Динамо". Традиционно, год за годом, наши парни привозят этот кубок в Синеокую. А если не игроки, то на подхвате, конечно же, белорусские тренеры.

Ярославский "Локомотив" завоевал Кубок Гагарина в 2026 году. Кстати, в финале "железнодорожники" обыграли обидчиков минского "Динамо" - казанский "Ак Барс". Вячеслав Гусов, тренер-аналитик ХК "Локомотив", рассказал, в чем секрет успеха и как поднимать эту заветную чашу над головой.

Вячеслав Гусов:

"При приготовлении лучшего шоколада никто не расскажет рецепт. Конечно, это все работа тренерского штаба, коллектив внутри команды, опытные ребята, которые уже знают, что надо делать. Это опыт колоссальный, который они приобрели в предыдущий год, и они захотели повторить это".

Очень много фанатов 11 июня прибыли на "Олимпик-Арену" для того, чтобы сфотографироваться с заветным трофеем. Почему? Он будет изменяться.

Лето - это самая активная пора для хоккеистов, поскольку идет закладка физической базы на новый соревновательный год. Многие игроки минского "Динамо" уже работают в тренажерных залах. Хоккей совсем близко. Ждем старта нового сезона.