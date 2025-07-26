Горносько победила в многоборье на турнире "Хрустальная роза" в Минске

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На международном турнире по художественной гимнастике "Хрустальная роза" в Минске стали известны победительницы соревнований в многоборье, сообщает БЕЛТА.

Победу в самом престижном виде программы среди сениорок одержала лидер нашей национальной сборной Алина Горносько, которая в сумме за четыре упражнения набрала 120,150 балла. Серебро завоевала белоруска Анастасия Салос (118,800), тройку замкнула Милена Щенятская из России. Также в восьмерку лучших попали наши Дарья Веренич (4-е место), Анна Каменщикова (5-е), Дарья Ткачева (6-е) и Дарья Грохотова (7-е).

В индивидуальном многоборье у юниорок с результатом 104,770 балла победила белоруска Кира Бабкевич, компанию ей на подиуме составили россиянки Николь Диас и Каролина Тарасова. Среди пре-юниорок золото выиграла наша Ксения Бондаренко, бронзу взяла ее соотечественница Вера Конопацкая. Также Бондаренко стала лучшей по итогам композиций с обручем и мячом.

В групповых упражнениях среди сениорок первенствовала национальная команда Беларуси в составе Полины Александровой, Кирьяны Шевцовой, Эмилии Вечорко, Таисии Ерчак, Валерия Малькович и Анны Шакун. Второе место заняла шестерка из РЦОП по художественной гимнастике. У юниорок равных не было представительницам российской "Небесной грации", серебро - у команды Беларуси, третьими стали воспитанницы СДЮШОР БФСО "Динамо".