Хоккеисты "Витебска" вышли вперед в финальной серии Кубка Президента. Вспомним яркие моменты игры

Сенсация на старте финальной серии Кубка Президента. Характер и воля к победе сыграли определяющую роль и позволили хоккейному клубу "Витебск" повести в противостоянии с "Юностью". Фантастический по сюжетной линии матч накануне увидели зрители "Чижовка-Арены".



Вот в этот момент все вопросы о победителе в игре были сняты. Забросить, играя в меньшинстве, то еще хоккейное искусство: 3:1. "Юность" сократит, подарив нервную концовку. Но точка будет поставлена броском Камбовича в пустые ворота.

Хотя до игры кулуарно звучали разные рассуждения. Каждый выделял своих. Вскоре именно "Юность" забросит первой в этой игре, да и весь стартовый период остался полностью за столичными "медведями". Но вскоре "медведи" из Витебска возьмутся за дело. Лемешевский и Гончаров перевернут встречу - 2:1.

Развитие событий далее описано в начале сюжета. Заслуженная, трудовая и на характере победа "Витебска" - 4:2.

И вновь зрители сделали хоккей именно праздником, а не просто титульной игрой. Минчане как хозяева. Но с севера нашей родной республики приехал внушительный десант.