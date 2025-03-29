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Команда Президента Беларуси в 16-й раз стала победителем Республиканской хоккейной лиги
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Хоккейная команда Президента Беларуси стала победителем Республиканской хоккейной лиги. Во втором поединке финальной серии дружина главы государства выиграла в серии послематчевых буллитов у хоккеистов Минской области.
После первого периода команда Президента уступала 1:4, однако сумела перевернуть ход встречи в следующих двух третях. Основное время поединка завершилось ничьей 5:5, не забрасывали команды и в овер-тайме. В итоге все решилось в серии буллитов, где бросок Андрея Костицына стал решающим - 6:5.
Бронзу турнира завоевали представители Гродненской области, победив Могилевский регион - 5:1.