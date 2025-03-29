Команда Президента Беларуси в 16-й раз стала победителем Республиканской хоккейной лиги

После первого периода команда Президента уступала 1:4, однако сумела перевернуть ход встречи в следующих двух третях. Основное время поединка завершилось ничьей 5:5, не забрасывали команды и в овер-тайме. В итоге все решилось в серии буллитов, где бросок Андрея Костицына стал решающим - 6:5.