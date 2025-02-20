Кубок сильнейших спортсменов - 2025 - праздник биатлона продолжается в Раубичах

Праздник биатлона продолжается в Раубичах! Сегодня в программе Кубка сильнейших определились лучшие дуэты в сингл-миксте. Это одиночная смешанная эстафета, где за команду выступают мужчина и женщина.

В заявке от белорусов оказались 6 тандемов и, конечно, болельщики на трибунах ожидали увидеть родных спортсменов на пьедестале. Якубовский уже знает обладателей медалей.

Болельщики создают яркую атмосферу. На трибунах снова аншлаг. Причем любители биатлона располагаются не только здесь, но и на дистанции. Гонки вечером при искусственном освещении только добавляют шарма. Функционируют и фуд-корты с горячей пищей и согревающими напитками, которые подаются достаточно оригинально. Например, из самоваров. А в зоне сувениров - продукция с логотипами Раубичей и национальные сувениры. Даже самый привередливый поклонник биатлона сможет и вкусно перекусить и что-то приобрести на память.

Динара и Антон Смольские, победители одиночной смешанной эстафеты Кубка сильнейших - 2025 по биатлону

Традиционная смешанная эстафета пройдет в субботу, 22 февраля. А в воскресенье, 23 февраля, соревнования завершатся масс-стартами. Всего три гонки остается до финиша Кубка сильнейших. Поэтому если вы еще не были в Раубичах, то в выходные обязательно приезжайте поддержать наших биатлонистов!