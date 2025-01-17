Кубок Содружества по биатлону возвращается. Четвертый этап соревнований стартует в Демино

Кубок Содружества возвращается! Четвертый этап соревнований стартует 17 января в Демино. В программе первого дня - спринтерские гонки.



Первыми на лыжню выйдут женщины, где в составе белорусской команды в топ-десятке личного зачета турнира сразу две белоруски - Динара Смольская (на третьей позиции) и Анна Сола - десятая. Старт в 11:00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".



А в 14:00 следите за эфиром мужского спринта. Антон Смольский - действующий обладатель Кубка Содружества - продолжает лидировать в общем зачете и сегодня постарается увеличить отрыв от преследователей. На седьмом месте Дмитрий Лазовский.