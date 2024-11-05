Кубок Содружества в Ханты-Мансийске показал красоту и силу белорусского биатлона

Красота и сила белорусского биатлона - в эти выходные, 23-24 ноября, состоялся второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске, который подарил зрителям восхитительные гонки.

Особенно приятно, что в различных дисциплинах лучшими становились именно белоруски. Анна Сола и Динара Смольская уже в качестве молодых мам продолжают показывать свой феноменальный уровень.

В такой момент, давайте скажем честно, подумалось: вот так бы каждый день! И наша мечта спустя сутки сбылась. Вдвойне приятно, что на высшей ступени пьедестала оказалась и вторая прима нашего биатлона.

Динара Смольская выиграла в блестящем стиле гонку преследования, а спустя сутки - в динамичном и непредсказуемом масс-старте всех, и Резцову со Сливко, позади себя оставила Анна Сола. Настоящий триумф женского биатлона Беларуси. Руководители Международного союза биатлонистов в этот момент нервно поерзали на своих стульях.

На обойму женской сборной Беларуси сейчас интересно посмотреть в эстафете, ведь заметно усилилась конкуренция. Первую гонку именно в Ханты-Мансийске после возвращения провела Ирина Шаклеина-Кручинкина. И только исходя из такого искреннего отношения к профессии, можете не сомневаться, наша команда в этом сезоне все будет делать для достижения результата и побед для нас и нашей страны. Эмоции идут от сердца.

Что касается мужчин, то пусть зрителя не смущает отсутствие медалей, поскольку белорусские атлеты финишировали во всех гонках плотной группой и достаточно высоко. В преследовании сумасшедший прорыв в шестерку совершил уроженец Сенно Илья Авсеенко.



Общий зачет после блестящего сентябрьского Красноярска продолжает возглавлять Антон Смольский. Мужская сборная Беларуси, которая культивирует хештег, команда магов, растет в интеллектуальном развитии. Ведь тренер у них Роман Синиченко, который и много читает, и много изучает родную Беларусь, и постоянно растет в тренерском ремесле.