Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" стартовал в Светлогорске

"Мы узнаем город через его прошлое, настоящее и, так сказать, с обращением взгляда в будущее. Какое у него прошлое? Несмотря на то, что город очень молодой - в этом году ему исполняется 65 лет, - тем не менее место, на котором он возник, Шатилки, - это XVI век. Поэтому и прошлое, и настоящее находятся в действительно хорошем взаимодействии. Нам очень хотелось бы подчеркнуть этот потенциал, поэтому мы такой семинар и проводим, чтобы иметь возможность о нем еще рассказывать. Мне кажется, этот потенциал еще не оценен по достоинству, потому что он есть, о нем нужно говорить и продолжать его развивать".