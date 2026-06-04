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Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" стартовал в Светлогорске
Культурно-спортивный фестиваль "Вытокі" открыл свой шестой сезон в Гомельской области - в молодом городе на древней земле, Светлогорске.
Отметим, "Вытокі" - это не только спортивная составляющая каждого города. В первую очередь, уже традиционно, проект стартовал со знакомства с техническим и производственным потенциалом района. Рогачевский молочно-консервный комбинат и светлогорское "Химволокно" уже давно считаются визитными карточками региона.
Валентина Дынич, соорганизатор культурно-спортивного фестиваля "Вытокі":
"Мы узнаем город через его прошлое, настоящее и, так сказать, с обращением взгляда в будущее. Какое у него прошлое? Несмотря на то, что город очень молодой - в этом году ему исполняется 65 лет, - тем не менее место, на котором он возник, Шатилки, - это XVI век. Поэтому и прошлое, и настоящее находятся в действительно хорошем взаимодействии. Нам очень хотелось бы подчеркнуть этот потенциал, поэтому мы такой семинар и проводим, чтобы иметь возможность о нем еще рассказывать. Мне кажется, этот потенциал еще не оценен по достоинству, потому что он есть, о нем нужно говорить и продолжать его развивать".
На фестивале свою минуту славы получили юные художники района в рамках интерактива "Старт". Ребята смогли самостоятельно разукрасить площадку нового многофункционального комплекса.