Матч звезд КХЛ-2025 - праздник хоккея принимает "Сибирь-Арена"

До конца регулярного сезона КХЛ осталось полтора месяца. А значит, пришло время поставить профессиональный спорт на паузу и всецело отдаться празднику. Новосибирск принимает матч звезд КХЛ. Это ежегодное событие, которое объединяет лучших игроков чемпионата. Что происходило в первый день старта.

"Сибирь-Арена" после первого дня звездного уикенда уже опустела. Однако никто не сомневался, что комплекс будет заполнен до отказа на хоккейном гала-шоу. В городе на реке Обь очень сильные фанатские традиции. На данный момент только 4 команды в КХЛ регулярно собирают аншлаги на своих домашних стадионах - это "Динамо-Минск", СКА из Санкт-Петербурга, омский "Авангард" и "Сибирь". Занимательный факт: вначале на матч звезд КХЛ билеты поступили в продажу по специальной эксклюзивной программе. И организаторы отводили 5 дней на нее реализацию. Однако все квитки на шоу были сметены буквально за сутки. Все хотели увидеть лучших из лучших. На "Сибирь-Арене" даже увеличили количество мест на 1,5 тыс. человек (на нижнем ярусе возле льда доставили блитчеры).

На лед "Сибирь-Арены" вышли фавориты текущего чемпионата КХЛ. Чтобы попасть на большой гала-матч в Новосибирске, хоккеисты вначале прошли многоступенчатый отбор. Сперва голосовали болельщики, потом журналисты. А следом доукомплектовали составы представители КХЛ. По традиции (а звездный уикенд в Новосибирске стал уже 15-м в истории чемпионата) сформированы сборные четырех дивизионов Лиги: Харламова, Чернышева, Боброва и Тарасова. Поклонникам минского "Динамо" стоит следить за выступлением последней, так как в команде Тарасова заявлены форварды "бело-синих": Вадим Шипачев и Сэм Энас.