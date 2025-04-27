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Международный турнир по выездке завершился в Ратомке
Конный спорт - это всегда о двух победителях, которых называли сегодня, 27 апреля, в Ратомке. Международный турнир по выездке подошел к своему красивому и грандиозному финалу.
На заключительный день первенства организаторы припасли красивую произвольную программу, которая включила в себя элементы высшей школы верховой езды.
Инесса Меркулова, участница Олимпийских игр по конному спорту (Россия):
"Сложный спорт, где нужна мгновенная реакция, быстрая концентрация, нужно долго держать себя в напряжении, чтобы за всем уследить. Это мой любимый старт, очень люблю Ратомку. Я посчитала, что уже около 30 лет сюда приезжаю выступать".
Всего соревнования в Ратомке собрали около 100 спортивных пар, в том числе и белорусских лидеров конного спорта - Анну Карасеву, Алену Садову и не только.