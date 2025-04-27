Международный турнир по выездке завершился в Ратомке

Конный спорт - это всегда о двух победителях, которых называли сегодня, 27 апреля, в Ратомке. Международный турнир по выездке подошел к своему красивому и грандиозному финалу.

На заключительный день первенства организаторы припасли красивую произвольную программу, которая включила в себя элементы высшей школы верховой езды.

Инесса Меркулова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38df7b9f-e556-4eb2-a4d7-20623d31c7cb/conversions/56b5c325-e682-4b48-9932-001dc454d051-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38df7b9f-e556-4eb2-a4d7-20623d31c7cb/conversions/56b5c325-e682-4b48-9932-001dc454d051-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38df7b9f-e556-4eb2-a4d7-20623d31c7cb/conversions/56b5c325-e682-4b48-9932-001dc454d051-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/38df7b9f-e556-4eb2-a4d7-20623d31c7cb/conversions/56b5c325-e682-4b48-9932-001dc454d051-xl-___webp_1920.webp 1920w Инесса Меркулова

Инесса Меркулова, участница Олимпийских игр по конному спорту (Россия):

"Сложный спорт, где нужна мгновенная реакция, быстрая концентрация, нужно долго держать себя в напряжении, чтобы за всем уследить. Это мой любимый старт, очень люблю Ратомку. Я посчитала, что уже около 30 лет сюда приезжаю выступать".