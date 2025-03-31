Минск принимает Кубок Посольства Российской Федерации в Беларуси - кто среди участников

Деловой стиль одежды сменили на спортивную форму - Минск в эти дни принимает Кубок Посольства Российской Федерации в Беларуси. Среди участников - известные политики, спортсмены, общественные деятели и представители бизнеса. А в числе почетных гостей: Герой России космонавт Олег Новицкий и Герой Беларуси Марина Василевская. Соревнования открыла выставочная встреча, где известная россиянка Анастасия Мыскина вышла на корт против нашей молодой Алены Фалей, а затем в компании с Ильей Ивашко провела мастер-класс для подрастающего поколения.