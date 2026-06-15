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"Минск" выиграл серебро Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Добились исторического результата, но все же уступили в решающем матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

"Минск" в финале престижного турнира встречался со швейцарской командой BSC-54. Белорусские парни пропустили два мяча в 1-м периоде и еще один на старте 2-го, однако после забросили трижды и сравняли счет. Чайковский, Гаврилов и Бриштель отметились забитыми голами.

Однако на второй перерыв минчане ушли, вновь уступая в счете 4:6, с таким же результатом поединок и завершился. У Минска - серебро.

Разделы:

СпортФутбол

Теги:

пляжный футболШвейцариятурнир