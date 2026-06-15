"Минск" выиграл серебро Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Добились исторического результата, но все же уступили в решающем матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

"Минск" в финале престижного турнира встречался со швейцарской командой BSC-54. Белорусские парни пропустили два мяча в 1-м периоде и еще один на старте 2-го, однако после забросили трижды и сравняли счет. Чайковский, Гаврилов и Бриштель отметились забитыми голами.