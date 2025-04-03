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Минское хоккейное "Динамо" 5 апреля сыграет с ЦСКА 6-й матч серии
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Это будет настоящее ледовое сражение. Минское "Динамо" и ЦСКА сыграют 6-й матч плей-офф Кубка Гагарина.
"Зубры" отправились в Москву после того, как разгромили соперника на родном льду со счетом 7:0 и благодаря этой победе повели в серии до четырех побед со счетом 3:2. Правда, в столице России в двух предыдущих матчах плей-офф "армейцев" "Динамо" пока не обыгрывало.
Стартовое вбрасывание в поединке произойдет в субботу, 5 апреля, в 5 вечера. Прямую трансляцию матча матча будут вести "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет".