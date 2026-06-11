МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию

"Очень рады начальным шагам. Национальный олимпийский комитет, Федерация хоккея, несомненно, и наши политические силы провели определенную работу для того, чтобы вот эти первые шаги состоялись, - отметил Андрей Башко. - Мы немножко сохраняли тишину по международным вопросам, потому что у нас было два, можно сказать, фундаментальных нестыковочных вопроса, которые мы решали с ИИХФ. И оба эти вопроса мы решили в свою пользу. Наша команда U-18 и наши девочки впервые будут представлены в программе чемпионата мира. Но борьба еще не закончена".