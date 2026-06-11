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МОК планирует внести поправки в Олимпийскую хартию

Международный олимпийский комитет может стать политически нейтральным. Ведомство планирует внести поправки в Олимпийскую хартию.

Одно из изменений - защита от чрезмерного государственного, социального и экономического влияний. Внеочередная сессия структуры состоится через 2 недели в Швейцарии.

Лозанна официально рекомендовала всем мировым федерациям допускать белорусов на чемпионаты мира и Европы с национальной символикой. Отдельные, правда, все еще сопротивляются.

О спортивной дипломатии в эксклюзивном интервью "Первому информационному" рассказал Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси.

"Очень рады начальным шагам. Национальный олимпийский комитет, Федерация хоккея, несомненно, и наши политические силы провели определенную работу для того, чтобы вот эти первые шаги состоялись, - отметил Андрей Башко. - Мы немножко сохраняли тишину по международным вопросам, потому что у нас было два, можно сказать, фундаментальных нестыковочных вопроса, которые мы решали с ИИХФ. И оба эти вопроса мы решили в свою пользу. Наша команда U-18 и наши девочки впервые будут представлены в программе чемпионата мира. Но борьба еще не закончена".

Именно юниоры первыми из отечественного хоккея вернутся в мировую семью. Чемпионат планеты в элитном дивизионе состоится в США весной 2027 года.

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Спорт

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МОКФедерация хоккея Беларуси