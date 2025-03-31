На Кубке Содружества в Мурманске у Беларуси 2 медали по итогам одиночных эстафет

5 апреля сборная Беларуси по биатлону взяла две медали по итогам одиночных эстафет, и в свой актив в гонках финального этапа Кубка Содружества записали три награды.

Так вице-чемпионками стали Динара Смольская и Ксения Воробей. Антон Смольский и Павел Белько завоевали бронзовую медаль. Отметим, за год до Олимпиады, куда наши атлеты заслужили право поехать, сборная Беларуси показывает высокую форму. А сам биатлон удерживает интерес и внимание зрителей.

Ксения Воробей, серебряный призер одиночной смешанной эстафеты этапа Кубка Содружества 2024/2025 по биатлону:

"Очень необычная была гонка. Впервые такое бежали. Нервишки играли. Поэтому рада, что все получилось. Хотя можно было в ящик промахиваться".

Динара Смольская, серебряный призер одиночной смешанной эстафеты этапа Кубка Содружества 2024/2025 по биатлону:

"Интересный формат. Наверное, больше не за себя волнуешься, а за ту, которая там сейчас работает. Я чувствовала в себе силы, чувствовала, что мы неплохую пристрелку проявили с Ксюшей, и думала - все у нас получится. Где-то немножко вначале мы так понервничали, дали друг другу поошибаться, но потом уже взяли себя в руки и выдали то, на что способны".

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Антон Смольский, бронзовый призер одиночной эстафеты этапа Кубка Содружества 2024/2025 по биатлону:

"Гонка действительно непредсказуемая, быстрая стрельба, быстрые круги. Здесь все решалось на стрельбе. Я скажу, что стрельба была достаточно рискованной. Гонка вообще непредсказуема, поэтому то, что у Павла были штрафные круги, ни в коем случае его ругать не нужно. Это его дебют в такой гонке и у меня тоже. Но я понимал, что у меня права на ошибку практически нет, что мне нужно догонять и все шансы попасть на пьедестал".

Павел Белько, бронзовый призер одиночной эстафеты этапа Кубка Содружества 2024/2025 по биатлону:

"Сегодня ветер внес свои коррективы, старался отработать чувства и быстро на рубеже, но что-то пошло не так. Спасибо Антону, вытянул бронзовое место нам".