3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Олимпийский день в Минске: дети и звезды белорусского спорта собрались на стадионе "Динамо"
Автор:Андрей Козлов
На стадионе "Динамо" в Минске продолжается большой праздник для детей. Олимпийский день снова проходит в формате мастер-классов с участием звезд белорусского спорта.
Вокруг множество площадок, постоянная коммуникация между людьми, сближение и дружеская обстановка, а также музыка, шоу и неподдельный интерес со стороны как детей, так и взрослых.
Глаза горят, праздник вызвал у детей неподдельный интерес - здесь им действительно все нравится. Ребята попробовали множество локаций и видов спорта и теперь делятся впечатлениями (подробности в видео).