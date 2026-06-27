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Олимпийский день в Минске: дети и звезды белорусского спорта собрались на стадионе "Динамо"

На стадионе "Динамо" в Минске продолжается большой праздник для детей. Олимпийский день снова проходит в формате мастер-классов с участием звезд белорусского спорта.

Вокруг множество площадок, постоянная коммуникация между людьми, сближение и дружеская обстановка, а также музыка, шоу и неподдельный интерес со стороны как детей, так и взрослых.

Глаза горят, праздник вызвал у детей неподдельный интерес - здесь им действительно все нравится. Ребята попробовали множество локаций и видов спорта и теперь делятся впечатлениями (подробности в видео).

Разделы:

СпортСемья и детиСпорт

Теги:

спортстадион Динамо