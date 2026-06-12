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Открытие чемпионата мира по футболу в Мексике началось с беспорядков

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Мехико накрыла волна протестов в день открытия чемпионата мира по футболу. Пока болельщики шли на матч, у стадиона развернулась акция протеста. Демонстранты раскритиковали власти за высокие затраты на проведение турнира на фоне социальных проблем.

Активисты в масках пошли на штурм полицейских кордонов, в силовиков полетели камни, в ответ правоохранители применили светошумовые гранаты. Арену заволокло дымом. В результате столкновений несколько полицейских получили ранения. Десятки недовольных арестованы.

Разделы:

СпортВ мире

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футболМексикачемпионат мира