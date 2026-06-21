Открытый кубок Минского моря состоялся в рамках 20-летия ВК "Минск"

Большим летним фестивалем и Открытым кубком Минского моря волейбольный клуб "Минск" закрыл свой сезон, а также отметил 20-летие со дня основания.

Оргкомитет подготовил для зрителей и участников массу сюрпризов. Самые маленькие волейболисты смогли увидеть звезд белорусского волейбола. Кульминация спортивного дня - выставочные матчи, в которых "пляжники" противостояли "классикам", в состав которых вошли знаменитые игроки. В финале состоялось награждение всех лучших, а также показ стильной спортивной одежды.