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Открытый кубок Минского моря состоялся в рамках 20-летия ВК "Минск"
Большим летним фестивалем и Открытым кубком Минского моря волейбольный клуб "Минск" закрыл свой сезон, а также отметил 20-летие со дня основания.
Оргкомитет подготовил для зрителей и участников массу сюрпризов. Самые маленькие волейболисты смогли увидеть звезд белорусского волейбола. Кульминация спортивного дня - выставочные матчи, в которых "пляжники" противостояли "классикам", в состав которых вошли знаменитые игроки. В финале состоялось награждение всех лучших, а также показ стильной спортивной одежды.
За 20 лет истории волейбольного клуба "Минск" на европейской арене особую значимость имеет финал Кубка ЕКВ восьмилетней давности. Но главный результат в том, что детская школа воспитала много талантов, которые выступают в знаменитых клубах и в сборной Беларуси.