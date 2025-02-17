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Отличное выступление и блестящие перспективы - рубрика "Матчбол" с акцентом на биатлоне
"Минчанка" получает свою седьмую победу в этом сезоне российской Суперлиги: команда Ольги Пальчевской в гостях в прошлую субботу была сильнее "Омички" 3:1. В четверг белоруски примут "Спарту" в спортивном комплексе "Уручье".
Биатлон, безусловно, в авангарде спортивных событий! Отлично выступили белорусы в первых четырех гонках Кубка сильнейших спортсменов Беларуси и России.
Традиционно спринты открывали программу турнира: в субботу женщины первыми вышли на старт - Динара Смольская завоевала серебряную медаль, сразу после - мужчины поддержали почин олимпийской чемпионки - Антон Смольский стал лучшим, а Илья Авсеенко с бронзой соревнований.
Отличное выступление в субботу открывало блестящие перспективы на гонку преследования на следующий день нашим биатлонистам, и надежды белорусов оправдались: Динара снова стала второй, Степан Данилов в пасьюте третий, а Антон Смольский опять победил!
Уже завтра следим за индивидуальными гонками. Организаторы соревнований приняли решение, что гонки пройдут вечером: женщины стартуют в 16:30, а мужчины - в 20:30!