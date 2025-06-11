Полина Брагинец стала финалисткой юношеского первенства Европы по борьбе

Белорусская спортсменка Полина Брагинец стала финалисткой первенства Европы среди спортсменов не старше 17 лет, который проходит в Северной Македонии, сообщает БЕЛТА.

Наша спортсменка гарантировала медаль в весовой категории до 57 килограммов. В первом круге Брагинец прошла Зару Петрович из Хорватии, во втором раунде выбила Йозефин Куманс из Нидерландов, в четвертьфинале нанесла поражение итальянке Софи Риттер, а в полуфинале справилась с Ольгой Поповой из Болгарии. Противостоять Полине в поединке за золото 12 июня будет Иванна Лукьяненко из Украины. В прошлом году Брагинец заняла третье место на первенстве мира-U17.

Также до медальных схваток континентального форума дошли белоруски Нурана Асадли и Ангелина Буркина. В четвертьфинале в весе до 43 кг Асадли победила Фредерику Гроссе из Германии, после чего уступила молдаванке Ирине Терзи. 12 июня Нурана оспорит бронзу с турчанкой Эмине Барискан.