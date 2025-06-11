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Полина Брагинец стала финалисткой юношеского первенства Европы по борьбе

Полина Брагинец стала финалисткой юношеского первенства Европы по борьбе

Белорусская спортсменка Полина Брагинец стала финалисткой первенства Европы среди спортсменов не старше 17 лет, который проходит в Северной Македонии, сообщает БЕЛТА.

Наша спортсменка гарантировала медаль в весовой категории до 57 килограммов. В первом круге Брагинец прошла Зару Петрович из Хорватии, во втором раунде выбила Йозефин Куманс из Нидерландов, в четвертьфинале нанесла поражение итальянке Софи Риттер, а в полуфинале справилась с Ольгой Поповой из Болгарии. Противостоять Полине в поединке за золото 12 июня будет Иванна Лукьяненко из Украины. В прошлом году Брагинец заняла третье место на первенстве мира-U17.

Также до медальных схваток континентального форума дошли белоруски Нурана Асадли и Ангелина Буркина. В четвертьфинале в весе до 43 кг Асадли победила Фредерику Гроссе из Германии, после чего уступила молдаванке Ирине Терзи. 12 июня Нурана оспорит бронзу с турчанкой Эмине Барискан.

По ходу турнира в категории до 49 кг Буркина победила Ангелу Трайковску из Северной Македонии и немку Лею Марию Лингшайдт, но в полуфинале проиграла россиянке Полине Бочкаревой. Соперница белоруски по завтрашнему поединку за бронзу определится в утешительной сетке.

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