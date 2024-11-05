3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Попробуем определить лучшего биатлониста в истории Беларуси - 27 ноября в проекте "Дай пять!"
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
После избиения белорусского подростка в Белостоке в МИД Беларуси выразили серьезную обеспокоенность
Минск готовится к зимним праздникам, узнали о тройке лучших локаций на новогодней карте города
Стратегические решения 1996 года, которые повлияли на ход современной белорусской истории
Дрон, пульт управления и аккумуляторы. Белорусы с беспилотниками задержаны лидскими пограничниками
В мире
Все
Кулеба сделал заявление о политическом крахе Зеленского
Целенаправленная политика: в Польше усиливаются националистические настроения среди молодежи
Белорусы все чаще жалуются на насилие в Польше, самое "ценное" отнимают и у украинских детей
В США арестовали мужчину, который угрожал убить Трампа и его семью
Регионы
Все
Происшествия
Все
Житель Челябинска похитил двух девушек и держал одну из них в плену почти 14 лет
Минус 20 тыс. рублей: минчанка поверила псевдоработнику водоканала и самозванцу-милиционеру
В Солигорске старенький автомобиль не выдержал мороза - на помощь пришли сотрудники ГАИ
Мужчина погиб под колесами поезда в Минске