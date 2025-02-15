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Рассказываем, как прошел первый день Кубка сильнейших по биатлону
Беларусь - страна больших возможностей, что за всю историю не раз демонстрировали наши атлеты на крупнейших международных стартах. И Беларусь - это страна, которая живет настоящим и честным спортом. Подтверждение этому можно было увидеть в Минском районе.
Большой талант и профессионализм, и невероятный спортивный характер на трассе в Раубичах продемонстрировал лидер национальной сборной по биатлону Антон Смольский. Он стал победителем спринта в рамках Кубка сильнейших спортсменов.
Но это далеко не все, что окружало начало 9-дневного биатлонного марафона. Ведь в нашу страну приехал глава Олимпийского комитета России и министр спорта России Михаил Дегтярев, который подчеркнул, что Беларусь - это надежный и важный партнер во всех сферах.
Спринтерская гонка у мужчин развивалась по спирали, пока за дело не взялся лидер белорусского биатлона Антон Смольский. Тот, влетев в ожесточенную, но честную и спортивную борьбу, сразу все стал расставлять по своим заслуженным местам. Трибуны жадно ахнули, когда Смольский закрыл все мишени и в стрельбе из положения стоя. Ведь в тот момент вопрос о победителе был снят. И Антон довел все до справедливого результата.
Сенсационную бронзу завоевал уроженец Сенно Илья Авсеенко, который оставил позади себя олимпийских призеров, чемпионов мира и победителей этапов Кубка мира. Добавим серебро Динары Смольской, и можем порадоваться за наших атлетов. Блестящий результат на старте Кубка сильнейших спортсменов.
Также пример спортивного единства и продуктивного сотрудничества продемонстрировали и главы олимпийских комитетов Беларуси и России. Виктор Лукашенко и Михаил Дегтярев провели рабочую встречу в Раубичах. А также вместе с министром спорта и туризма Беларуси Сергеем Ковальчуком открыли музей, посвященный истории комплекса. Глава НОК Беларуси выразил уверенность, что взаимодействие Беларуси и России в сфере физической культуры и спорта будет и далее расширяться. С ним был солидарен глава российского ОКР.
Михаил Дегтярев, министр спорта России, глава Олимпийского комитета России:
"Хочу поблагодарить белорусскую сторону за прекрасную организацию. Трассы хорошие, болельщиков много".
"Девочки показали красивую борьбу. Видно, что запал есть, я надеюсь, что они пронесут его сквозь не самый простой период в карьере. Верю, что большие победы впереди", - отметила четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева.
И это только начало большого спортивного праздника. Раубичи примут массу биатлонных дисциплин, а наши атлеты дадут не один повод гордиться собой. 16 февраля в программе гонки преследования.