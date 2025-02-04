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Раубичи готовы принять Кубок сильнейших
Спорткомплекс "Раубичи" готов принимать Кубок сильнейших спортсменов по биатлону. Свое решение оргкомитет соревнований объявил 3 февраля.
Причем на это никак не повлияли погодные условия - крупный старт Беларусь принимала бы в любом случае (трасса была подготовлена заранее). Однако морозная погода в эти дни помогает работникам комплекса заготовить еще больше снега, который также можно будет использовать на Кубке сильнейших.
Сейчас работает 11 снежных пушек, а вечером включат еще две. При этом, отмечает руководство комплекса, задействован далеко не весь инвентарь.
Более 80 стреляющих лыжников из Беларуси и России будут бороться за награды турнира. Всего на Кубке сильнейших будет разыграно 10 комплектов наград. Соревнования стартуют 15 февраля спринтами, также в программе пасьюты, индивидуальные гонки, масс-старты и смешанная эстафета. Заключительный день соревнований - 23 февраля.