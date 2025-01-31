Роналду стал первым игроком в истории, выигравшим 700 матчей на клубном уровне

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, победившим в 700 матчах на клубном уровне. Об этом сообщает sport5.by, ссылаясь на источник.

Португалец 13 раз побеждал в составе лиссабонского "Спортинга", 214 раз в составе "Манчестер Юнайтед", 316 раз за мадридский "Реал", 91 - за туринский "Ювентус" и 66 - за "Аль-Наср".

Недавно Роналду забил 921-й гол в карьере. 39-летний нападающий забил 786 мячей на клубном уровне и 135 - в составе сборной Португалии.