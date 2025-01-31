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Роналду стал первым игроком в истории, выигравшим 700 матчей на клубном уровне
Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, победившим в 700 матчах на клубном уровне. Об этом сообщает sport5.by, ссылаясь на источник.
Португалец 13 раз побеждал в составе лиссабонского "Спортинга", 214 раз в составе "Манчестер Юнайтед", 316 раз за мадридский "Реал", 91 - за туринский "Ювентус" и 66 - за "Аль-Наср".
Недавно Роналду забил 921-й гол в карьере. 39-летний нападающий забил 786 мячей на клубном уровне и 135 - в составе сборной Португалии.
Действующее трудовое соглашение Роналду с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро.