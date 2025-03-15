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Сборная Беларуси на высшей ступени пьедестала завершает выступление на чемпионате России по биатлону

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Фото: Sport.ru

Белорусские спортсмены стали победителями эстафеты на этапе чемпионата России по биатлону, который завершился в Тюмени, сообщает БЕЛТА.

Участие в эстафете приняли 11 квартетов, в том числе две белорусские четверки. Команду "Беларусь-1" составили Ксения и Максим Воробей, а также Анна Сола и Павел Белько.

Первый этап Ксения Воробей завершила третьей, бежавшая следом Сола передала эстафету на той же позиции, а на следующем отрезке дистанции Максим Воробей подтянул команду на второе место.

Павел Белько уходил на четвертый этап с отставанием в 49 секунд от лидера, но после заключительной стрельбы отыграл дефицит, а на последних метрах на 0,3 сек. опередил Кирилла Стрельцова из Московской области и финишировал первым.

Квартет "Беларусь-2", за который бежали Елена Кулак, Ирина Шаклеина, Никита Лобастов и Степан Данилов, занял шестое место. Всего на этапе чемпионата России в Тюмени наши биатлонисты поднимались на подиум четырежды.

Победу в суперспринте одержала Динара Смольская, которая вместе с супругом Антоном Смольским стала третьей в сингл-миксте. Второй результат в мужском суперспринте показал Илья Авсеенко.-

биатлонТюмень