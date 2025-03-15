3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Сборная Беларуси на высшей ступени пьедестала завершает выступление на чемпионате России по биатлону
Белорусские спортсмены стали победителями эстафеты на этапе чемпионата России по биатлону, который завершился в Тюмени, сообщает БЕЛТА.
Участие в эстафете приняли 11 квартетов, в том числе две белорусские четверки. Команду "Беларусь-1" составили Ксения и Максим Воробей, а также Анна Сола и Павел Белько.
Первый этап Ксения Воробей завершила третьей, бежавшая следом Сола передала эстафету на той же позиции, а на следующем отрезке дистанции Максим Воробей подтянул команду на второе место.
Павел Белько уходил на четвертый этап с отставанием в 49 секунд от лидера, но после заключительной стрельбы отыграл дефицит, а на последних метрах на 0,3 сек. опередил Кирилла Стрельцова из Московской области и финишировал первым.
Квартет "Беларусь-2", за который бежали Елена Кулак, Ирина Шаклеина, Никита Лобастов и Степан Данилов, занял шестое место. Всего на этапе чемпионата России в Тюмени наши биатлонисты поднимались на подиум четырежды.
Победу в суперспринте одержала Динара Смольская, которая вместе с супругом Антоном Смольским стала третьей в сингл-миксте. Второй результат в мужском суперспринте показал Илья Авсеенко.-