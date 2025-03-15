Сборная Беларуси на высшей ступени пьедестала завершает выступление на чемпионате России по биатлону

Участие в эстафете приняли 11 квартетов, в том числе две белорусские четверки. Команду "Беларусь-1" составили Ксения и Максим Воробей, а также Анна Сола и Павел Белько.



Первый этап Ксения Воробей завершила третьей, бежавшая следом Сола передала эстафету на той же позиции, а на следующем отрезке дистанции Максим Воробей подтянул команду на второе место.



Павел Белько уходил на четвертый этап с отставанием в 49 секунд от лидера, но после заключительной стрельбы отыграл дефицит, а на последних метрах на 0,3 сек. опередил Кирилла Стрельцова из Московской области и финишировал первым.