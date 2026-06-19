Сборная Беларуси по биатлону начала подготовку к новому олимпийскому циклу

Женская сборная Беларуси по биатлону отправится на первый сбор в горах в текущее межсезонье, которое становится первым подготовительным периодом на старте всего олимпийского цикла.

В Раубичах проходит подготовка сборной Беларуси по биатлону к новому олимпийскому циклу. Девушки уже завершили второй этап сборов на родной базе. Мужская команда продолжает тренировки и в ближайшее время отправится на горную подготовку. Об особенностях этого межсезонья смотрите в видео.