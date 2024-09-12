Сэм Энас рассказал, кого считает лидером хоккейной команды "Динамо-Минск"

Назову Андрея Стася. Он наш капитан, и только этим словом все сказано. У него большой опыт игры за "Динамо", в принципе во всей КХЛ. Стась является лидером абсолютно везде. Он относится хорошо ко всем, сколько бы игрок ни провел времени на льду, в целом справедливый человек и настоящий капитан.

Сэм играет за "Динамо" с белорусами в одной команде уже второй сезон. Спортсмен также рассказал, проникся ли он тем, что этот вид спорта - особенный в Беларуси, что к нему в стране приковано большое внимание, у него глубокие исторические традиции: "Несомненно. Я все это чувствую и понимаю. Это просто невозможно не понять, видя, как болельщики относятся к команде, какую они дарят нам энергию выходить на лед".