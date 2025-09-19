3.64 BYN
"Шахтер" против "Энергии". Судьба Cуперкубка Беларуси по волейболу решится 20 сентября
Автор:Редакция news.by
Судьба Cуперкубка Беларуси по волейболу решится в субботу, 20 сентября. "Шахтер" или "Энергия"? Кто заберет первый трофей нового сезона?
В прошлом розыгрыше "шахтеры" не смогли оставить заветный кубок в родных стенах, уступив коллективу из Гомеля в трех партиях. К слову, для "энергетиков" данный трофей стал первым в истории команды.
Смогут ли "кроты" взять реванш на домашней площадке, или "Энергия" защитит титул? Узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало поединка в 16:30.