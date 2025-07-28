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Шкурдай и Змушко вышли в полуфинал ЧМ по плаванию

Шкурдай и Змушко вышли в полуфинал ЧМ по плаванию

Пловчихи из Беларуси Анастасия Шкурдай и Алина Змушко начали соревнования на чемпионате мира по водным видам спорта, которые проходят в Сингапуре, информирует БЕЛТА.

Соревновательную программу 28 июля открыла квалификация на стометровке на спине у женщин. Анастасия Шкурдай заняла пятое место в своем предварительном заплыве, результат белоруски составил 1 мин. 00,11 сек. в итоговом протоколе оказался 13-м среди 56 участниц. Дальше прошли 16 лучших девушек.

На дистанции 100 м брассом Алина Змушко с временем 1 мин. 06,96 сек. финишировала третьей в отборочном заплыве, в общей таблице наша спортсменка закрыла собой список участниц следующей стадии. Полуфиналы с участием белорусок состоятся 28 июля около 15:00 по минскому времени.

Анастасия ШкурдайАлина Змушкосоревнования