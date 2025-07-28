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Шкурдай и Змушко вышли в полуфинал ЧМ по плаванию
Автор:Редакция news.by
Шкурдай и Змушко вышли в полуфинал ЧМ по плаваниюnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89278eb3-063a-4097-84c1-4e94ccbf30b2/conversions/5b78728a-f302-4e8b-b077-c999f09aa5a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89278eb3-063a-4097-84c1-4e94ccbf30b2/conversions/5b78728a-f302-4e8b-b077-c999f09aa5a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89278eb3-063a-4097-84c1-4e94ccbf30b2/conversions/5b78728a-f302-4e8b-b077-c999f09aa5a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89278eb3-063a-4097-84c1-4e94ccbf30b2/conversions/5b78728a-f302-4e8b-b077-c999f09aa5a4-xl-___webp_1920.webp 1920w
Пловчихи из Беларуси Анастасия Шкурдай и Алина Змушко начали соревнования на чемпионате мира по водным видам спорта, которые проходят в Сингапуре, информирует БЕЛТА.
Соревновательную программу 28 июля открыла квалификация на стометровке на спине у женщин. Анастасия Шкурдай заняла пятое место в своем предварительном заплыве, результат белоруски составил 1 мин. 00,11 сек. в итоговом протоколе оказался 13-м среди 56 участниц. Дальше прошли 16 лучших девушек.
На дистанции 100 м брассом Алина Змушко с временем 1 мин. 06,96 сек. финишировала третьей в отборочном заплыве, в общей таблице наша спортсменка закрыла собой список участниц следующей стадии. Полуфиналы с участием белорусок состоятся 28 июля около 15:00 по минскому времени.