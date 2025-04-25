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Сильнейшие спортсмены Беларуси и России готовы показать всю красоту конного спорта в Ратомке
Красота и синхронность. Самая сложная, но при этом грациозная дисциплина конного спорта - выездка - в эти дни объединила лучшие пары двух стран на одной площадке.
Сильнейшие спортсмены Беларуси и России в очередной раз готовы показать всю красоту этого вида конного спорта, но и, конечно, проверить свои силы в конкурентной среде. Участники Олимпийских игр, победители и призеры кубков мира и Евразии и не только - международный турнир в Ратомке гремит громкими парами, а всего их там собралось около 100.
За пять соревновательных дней спортсмены разыграют 15 комплектов наград. Финальный день запланирован на 27 апреля.
Отметим, победитель определится по итогам произвольной программы, включающей в себя элементы высшей школы верховой езды, такие как пассаж, пируэты на галопе и не только.