Сильнейшие спортсмены Беларуси и России готовы показать всю красоту конного спорта в Ратомке

Красота и синхронность. Самая сложная, но при этом грациозная дисциплина конного спорта - выездка - в эти дни объединила лучшие пары двух стран на одной площадке.





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Сильнейшие спортсмены Беларуси и России в очередной раз готовы показать всю красоту этого вида конного спорта, но и, конечно, проверить свои силы в конкурентной среде. Участники Олимпийских игр, победители и призеры кубков мира и Евразии и не только - международный турнир в Ратомке гремит громкими парами, а всего их там собралось около 100.

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