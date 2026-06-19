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"СКА-Минск" - 50 лет: чествование гандбольного клуба состоялось в столице Беларуси
18 июня гандбольный клуб "СКА-Минск" отпраздновал знаменательную дату - 50 лет со дня основания.
Коллектив является одним из самых титулованных в истории советского и белорусского гандбола, многократным обладателем европейских кубков и базовой командой для подготовки игроков национальной сборной.
Церемония чествования клуба собрала внушительную аудиторию: от ветеранов легендарной команды СКА до учащихся СДЮШОР. "СКА-Минск" был удостоен официальной Благодарности Президента Беларуси за высокий уровень мастерства и вклад в развитие спорта.
Андрей Крайнов, председатель ГК "СКА-Минск":
"Благодарим нашего Президента за то, что оценил нашу работу, вклад клуба в белорусский спорт. Мы услышали Президента и будем работать еще лучше с нашими детьми и игроками. Никто никогда не сказал нам плохого слова. городские власти сильно поддерживают нашу концепцию, наше движение вперед. Город ждал, пока мы со своими ребятами победим такую сильную команду, как "Мешков Брест". Поэтому огромное спасибо, что верили в нас".
Гости церемонии смогли прикоснуться к истории клуба, благодаря мини-выставке трофеев команды. В нее вошли олимпийские медали игроков, награды еврокубков.