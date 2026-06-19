"СКА-Минск" - 50 лет: чествование гандбольного клуба состоялось в столице Беларуси

"Благодарим нашего Президента за то, что оценил нашу работу, вклад клуба в белорусский спорт. Мы услышали Президента и будем работать еще лучше с нашими детьми и игроками. Никто никогда не сказал нам плохого слова. городские власти сильно поддерживают нашу концепцию, наше движение вперед. Город ждал, пока мы со своими ребятами победим такую сильную команду, как "Мешков Брест". Поэтому огромное спасибо, что верили в нас".