Смольская и Воробей завоевали серебро в одиночной эстафете на Кубке Содружества по биатлону

Участие в новой дисциплине приняли два белорусских дуэта и шесть команд из России. Нашу страну представили пары Ксения Воробей - Динара Смольская и Ирина Шаклеина - Анна Сола. Все спортсменки пробежали по четыре этапа со сменой после каждой стрельбы, на огневых рубежах у девушек был только один дополнительный патрон. На экваторе гонки дуэт Шаклеина - Сола шел вторым, Воробей и Смольская имели пятый график. Однако затем ситуация в эстафете изменилась: Ирина и Анна выпали из тройки, в то время как Ксения и Динара подтянулись к лидерам.