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Смольская и Воробей завоевали серебро в одиночной эстафете на Кубке Содружества по биатлону
Белорусские биатлонистки стали призерами одиночной эстафеты на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске, сообщает БЕЛТА.
Участие в новой дисциплине приняли два белорусских дуэта и шесть команд из России. Нашу страну представили пары Ксения Воробей - Динара Смольская и Ирина Шаклеина - Анна Сола. Все спортсменки пробежали по четыре этапа со сменой после каждой стрельбы, на огневых рубежах у девушек был только один дополнительный патрон. На экваторе гонки дуэт Шаклеина - Сола шел вторым, Воробей и Смольская имели пятый график. Однако затем ситуация в эстафете изменилась: Ирина и Анна выпали из тройки, в то время как Ксения и Динара подтянулись к лидерам.
В итоге Смольская финишировала второй, уступив Тамаре Дербушевой восемь секунд, партнершей россиянки в этой гонке была Виктория Сливко. Третий результат показали Анастасия Халили и Виктория Метеля, Шаклеина и Сола заняли четвертое место.
Мужчины выйдут на старт командного спринта в 13:00. В заявочном протоколе 14 дуэтов, в том числе три пары из Беларуси.