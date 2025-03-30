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Смольская стала второй в общем зачете Кубка Содружества по биатлону
Россиянка Виктория Сливко впервые в карьере стала победительницей общего зачета Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА.
Перед стартом заключительной гонки турнира на триумф в генеральной классификации претендовали две спортсменки: Виктория Сливко опережала нашу Динару Смольскую всего на 16 очков.
В воскресном масс-старте россиянка финишировала четвертой, в то время как белоруска заняла только четырнадцатое место. В сумме за все старты Кубка Содружества Сливко набрала 1804 очка и стала обладательницей главного приза, Смольская заработала 1765 баллов и стала в общем зачете второй. На третьей позиции в сводной таблице расположилась россиянка Тамара Дербушева (1749). В топ-10 попала еще одна белоруска Анна Сола - с 1552 очками она стала восьмой.
В сезоне Кубка Содружества-2024/25 Виктория Сливко одержала одну победу, а также завоевала по три серебряные и три бронзовые медали. Ранее лучшим результатом Сливко в главном белорусско-российском турнире была вторая позиция по итогам розыгрыша-2022/23 - тогда чемпионка Кубка IBU 2019 года уступила лидерство как раз Динаре. Победителем общего зачета Кубка Содружества уходящего сезона у мужчин стал белорус Антон Смольский.