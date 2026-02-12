Смольская заняла пятое место в гонке преследования на этапе Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Смольская вошла в шестерку лучших по итогам женского пасьюта на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Участие в женской гонке преследования на 10 км приняли 42 спортсменки, Смольская вышла на старт четвертой. Наша биатлонистка промахнулась по разу на обоих рубежах лежа, а на последней стрельбе стоя добавила еще один штрафной круг. Финишную черту Динара пересекла пятой, отстав от тройки призеров почти на полторы минуты. Победу одержала россиянка Наталья Шевченко, вслед за ней расположились Анастасия Халили и Кристина Резцова.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону:

"В целом гонкой довольна, потому что результат есть результат, но снова без медали, поэтому есть некое расстройство".

Всего участие в гонке преследования приняли 57 спортсменов, в том числе 12 белорусов

Белорус Максим Воробей попал в цветочную церемонию по итогам гонки преследования на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону в Сочи.

На старт мужского пасьюта Воробей вышел десятым в 54 секундах отставания от лидера. Максим допустил по одному промаху на первом и третьем огневых рубежах, к заключительной стойке белорус подходил девятым. Стойку наш биатлонист отработал без ошибок, благодаря чему поднялся на четвертое место. На последнем круге Воробей потерял пару позиций и финишировал шестым. Тройку призеров составили россияне Карим Халили, Кирилл Бажин и Даниил Серохвостов.

Всего участие в гонке преследования приняли 57 спортсменов, в том числе 12 белорусов. Лидер общего зачета Кубка Содружества Антон Смольский зашел на два штрафных круга и в итоге разменял 15-е стартовое место на 10-е финишное.

13 февраля у биатлонистов день отдыха, в субботу парни и девушки разыграют медали в гонках с массовым стартом. Программу пятого этапа Кубка Содружества по биатлону 15 февраля завершат командные спринты.