Смольский и Лазовский завоевали призовые медали на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону

Победные новости приходят из Демино, где 17 января стартовал 4-й этап Кубка Содружества по биатлону.

В тройке призеров мужского спринта оказались сразу два белоруса. Антон Смольский финишировал со вторым временем, а Дмитрий Лазовский выиграл бронзу. Это значит, что у наших стреляющих лыжников отличные шансы на медали и в завтрашней гонке преследования.