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Смольский и Лазовский завоевали призовые медали на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону

Победные новости приходят из Демино, где 17 января стартовал 4-й этап Кубка Содружества по биатлону.

В тройке призеров мужского спринта оказались сразу два белоруса. Антон Смольский финишировал со вторым временем, а Дмитрий Лазовский выиграл бронзу. Это значит, что у наших стреляющих лыжников отличные шансы на медали и в завтрашней гонке преследования.

Первую медаль на текущем этапе завоевала Анна Сола. Белоруска чисто отстрелялась на первом огневом рубеже и допустила всего один промах при стрельбе стоя. Благодаря быстрому ходу по дистанции Сола сумела показать на финише третье время.

биатлонКубок Содружества