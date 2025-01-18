Смольский в невероятно трудных погодных условиях принес первое золото 4 этапа Кубка Содружества

К кульминации близится сезон в международном биатлоне для сборной Беларуси - в феврале в Раубичах состоится Кубок сильнейших атлетов.

Важный старт в борьбе за "Глобус" Кубка Содружества в эти дни принимает лыжно-биатлонный центр в Демино. Арена в Ярославской области 6 лет назад обрела биатлонное стрельбище, а в XXI веке это важная для Кубка мира лыжная трасса. Антон Смольский сегодня победил, еще больше укрепился в статусе лидера сезона, идет в погоню за вторым в карьере "Глобусом".

О спортивных событиях в центре биатлонной борьбы и чем знамениты эти места.

Спортивное плакатное искусство - особый вид творчества. А олимпийская хронология XX века показывает, как менялось восприятие обществом спортивного состязания как явления. Такие реплики олимпийских постеров собраны в кулуарах знаменитого лыжно-биатлонного комплекса в Демино вблизи Рыбинска Ярославской области. Это место в XXI веке стало большим явление в мировом лыжном спорте.

Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре и спорту администрации городского округа г. Рыбинска (Россия):

"С середины 70-х годов прошлого века стал некой местной лыжной Меккой. Рост от года к году, от десятилетия к десятилетию привел к тому, что здесь было проведено 7 этапов Кубка мира по лыжным гонкам. Хорошая долина реки Колокши, удобное месторасположение стадиона. В 1976 году здесь был проведен финал Кубка СССР по лыжным гонкам. С начала 2000-х началось развитие, бурное развитие центра. В 2006 году здесь у нас появилась гостиница, пресс-центр, отвечающий мировым стандартам".

В этом году Демино как лыжному центру исполнится 50 лет. В 2007-м открыт новенький стадион и приурочен к этапу Кубка мира по лыжным гонкам. С 2018-го здесь появилось стрельбище, соответственно приехал сюда и биатлон. Здесь бывали лыжники Нортуг, Крюков, Колонья и Легков. И лыжницы Йохауг, Бьорген и Ковальчик. Последняя из названных увезла и презент, который вручался здесь на церемонии награждения.

Олег Кондратенко, директор департамента по физической культуре и спорту администрации городского округа г. Рыбинска (Россия):

"Настолько ей зашли эти валенки, что она прямо на сцене после награждения свои именные валенки (там было написано "Юстина Ковальчик") надела".

Современный плакат Кубка Содружества, 4 этап которого проходит в Демино, отражает авангардный дух спортивной борьбы. А повсеместно и внимательно собранные раритетные лыжи отправляют нас в советское время, где лыжи были обыденным спутником граждан страны.

Куда же без лыж белорусского производства. Наши родные Телеханы занимают здесь почетное место.

Каждый к гонкам готовился по-своему. Из-за сложнейших погодных условий привлекли воспитанников местной школы.

Болельщики, а в биатлоне они особенные, разогревались в фан-зоне.

А фотокорреспонденты спешили, чтобы занять лучшие позиции, в том числе и наши.

Тем временем белорусы оба дня были на виду. Спринтерские гонки принесли нам три медали: серебро Антона Смольского и две бронзы (Анны Сола и Дмитрия Лазовского). Каждая награда разная по драматургии, но каждый успех совершенно заслуженный.

Второй день - и вновь пошли награды с белорусским колоритом. Анна Сола вновь с бронзой, выдержала высокий темп соперниц.

Анна Сола, бронзовый призер 4-го этапа Кубка Содружества 2024-2025 по биатлону:

"Такое тяжелое состояние, не можешь добавить, хотя и несильно там как-то закисаешь, но все равно не можешь добавить. Видимо, такая трасса, из-за этого так накапливается".

Но яркую точку в драматическом мужском преследовании поставил Антон Смольский, который завоевал золото и укрепился в статусе лидера общего зачета.

Антон Смольский, победитель гонки преследования 4-го этапа Кубка Содружества 2024-2025 по биатлону:

"Удалось победить, но всегда хочется большего, я об этом каждый раз говорю. Я сегодня победил, потому что соперники позволили как минимум это. И, конечно, хочется работать более качественно, побеждать с чистой стрельбой куда приятнее, чем с промахами".

В среду, 22 января, на "Первом информационном" в проекте "Дай пять" вы узнаете, кто сильнейший биатлонист Республики Беларусь.