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Смольский второй раз в карьере стал победителем общего зачета Кубка Содружества
Белорусский спортсмен Антон Смольский во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА.
Перед заключительным этапом главного международного турнира для белорусских биатлонистов лидер нашей команды опережал преследователей в общем зачете более чем на две сотни очков. Для досрочного завоевания трофея Антону в пятничном спринте требовалось просто доехать до финиша - в итоге белорус занял седьмое место и стал недосягаемым для соперников перед воскресным масс-стартом. Победителем общего зачета Кубка Содружества Смольский стал во втором сезоне подряд.
В нынешнем сезоне турнира серебряный призер пекинской Олимпиады одержал семь побед - три на первом этапе в Красноярске, одну на четвертом этапе в Демино и три на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах. Также в личных гонках Кубка Содружества-24/25 у Смольского две серебряные медали и еще три попадания в шестерку сильнейших