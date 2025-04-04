Смольский второй раз в карьере стал победителем общего зачета Кубка Содружества

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Белорусский спортсмен Антон Смольский во второй раз в карьере выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону, сообщает БЕЛТА.

Перед заключительным этапом главного международного турнира для белорусских биатлонистов лидер нашей команды опережал преследователей в общем зачете более чем на две сотни очков. Для досрочного завоевания трофея Антону в пятничном спринте требовалось просто доехать до финиша - в итоге белорус занял седьмое место и стал недосягаемым для соперников перед воскресным масс-стартом. Победителем общего зачета Кубка Содружества Смольский стал во втором сезоне подряд.