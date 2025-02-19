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Сможет ли минское "Динамо" продлить выездную победную серию в КХЛ
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1.22025-02-23T07:11:35.000000Z00
Удастся ли минскому "Динамо" продлить победную выездную серию, которая на данный момент насчитывает три матча?
23 февраля "зубрам" будет противостоять московский "Спартак". Наши соперники занимают вторую строчку на Западе, в то время как бело-синие располагаются на 7-м месте.
История противостояния между этими командами всегда интересная. Так, в декабре прошедшего года "Динамо" и "Спартак" определили победителя лишь в овертайме.
Смогут ли "зубры" реабилитироваться за то поражение, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание произойдет в 2 часа дня.