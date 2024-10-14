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Соболенко наступает на пятки Свентек в рейтинге WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко почти догнала польку Игу Свентек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.
После победы на турнире в Ухане в активе Соболенко стало 9716 очков, а у лидирующей Свентек всего на 69 баллов больше. Белоруска Виктория Азаренко занимает 21-е место, Александра Саснович находится на 131-й позиции.
Топ-10 рейтинга WTA:
- Ига Свентек (Польша) - 9785 очков.
- Арина Соболенко (Беларусь) - 9716.
- Кори Гауфф (США) - 5973.
- Джессика Пегула (США) - 5785.
- Елена Рыбакина (Казахстан) - 5373.
- Ясмин Паолини (Италия) - 5323.
- Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4430.
- Эмма Наварро (США) - 3698.
- Даниэль Коллинз (США) - 3176.
- Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - 3146.
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