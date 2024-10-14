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Соболенко наступает на пятки Свентек в рейтинге WTA

Соболенко наступает на пятки Свентек в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко почти догнала польку Игу Свентек в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.

После победы на турнире в Ухане в активе Соболенко стало 9716 очков, а у лидирующей Свентек всего на 69 баллов больше. Белоруска Виктория Азаренко занимает 21-е место, Александра Саснович находится на 131-й позиции.

Топ-10 рейтинга WTA:

  1. Ига Свентек (Польша) - 9785 очков.
  2. Арина Соболенко (Беларусь) - 9716.
  3. Кори Гауфф (США) - 5973.
  4. Джессика Пегула (США) - 5785.
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) - 5373.
  6. Ясмин Паолини (Италия) - 5323.
  7. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4430.
  8. Эмма Наварро (США) - 3698.
  9. Даниэль Коллинз (США) - 3176.
  10. Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) - 3146.
Арина Соболенко

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