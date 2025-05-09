Соболенко пробилась в третий круг турнира WTA-1000 в Риме

Белоруска Арина Соболенко успешно начала выступление на турнире категории WTA-1000 в Риме. Призовой фонд турнира составляет 6 млн евро, информирует БЕЛТА.

В своем первом матче лидер мирового рейтинга победила 9 мая российскую теннисистку Анастасию Потапову, занимающую 34-ю позицию, - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. В 1/16 финала белоруска сыграет с представительницей США Софией Кенин (31-номер рейтинга WTA). Год назад Соболенко добралась до финала римского турнира, проиграла польке Иге Свентек.

Позже еще одна белоруска Виктория Азаренко (54) встретится во втором раунде с польской теннисисткой Магдаленой Фреш (25). В 1/64 финала Азаренко уверенно переиграла в двух партиях колумбийку Марию Осорио (55) - 6:2, 6:3. В 2013 году Виктория Азаренко в финале этих соревнований уступила американке Серене Уильямс.