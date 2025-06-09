Соболенко сохранила лидерство в WTA после поражения на "Ролан Гаррос"

Белорусская теннисистка Арина Соболенко осталась первой ракеткой мира. Об этом сообщает Sputnik, ссылаясь на сайт WTA.

В активе у белоруски 11553 очка. У нее достаточно большой запас перед идущей второй американкой Кори Гауфф - 8033 балла.

Ранее обе теннисистки встречались в финале "Ролан Гаррос", где в тяжелейшей борьбе титул завоевала представительница США.

Китаянка Чжэн Циньвэнь поднялась с седьмого места на пятое. В свою очередь полька Ига Свентек, три раза подряд побеждавшая в Париже - с 2022 по 2024 годы - опустилась с пятой на седьмую строчку.

Подруга Соболенко, испанка Паула Бадоса, расположилась на девятой позиции, до этого она была 10-й. Первой ракеткой России остается 18-летняя Мирра Андреева, она на шестом месте.

Самый заметный взлет в рейтинге продемонстрировала француженка Лоис Буассон, ставшая настоящей сенсацией "Ролан Гаррос".

До парижского турнира она занимала 361-е место, но сумела дойти до полуфинала, где проиграла будущей чемпионке Кори Гауфф. В итоге 22-летняя Буассон поднялась в топе на 296 позиций и стала 65-й ракеткой мира.