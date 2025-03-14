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Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000. В решающем поединке белоруска сыграет с россиянкой
Белоруска Арина Соболенко второй раз вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,9 млн долларов, сообщает БЕЛТА.
В полуфинальном матче первая ракетка планеты разгромила американскую теннисистку Мэдисон Киз, которая занимает 5-й номер рейтинга WTA, - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 50 минут. Ранее Арина Соболенко обыграла еще одну американку Маккартни Кеслер (48), итальянку Лючию Бронцетти (62), британку Сонай Картал (83) и россиянку Людмилу Самсонову (25), не отдав соперницам ни одного сета.
Таким образом, в решающем поединке Арина Соболенко сыграет с россиянкой Миррой Андреевой (11), которая во втором полуфинале победила действующую чемпионку этого турнира польскую теннисистку Игу Свентек (2) - 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. В пяти предыдущих встречах Соболенко четырежды обыгрывала Андрееву, которая победила белоруску лишь однажды - в четвертьфинале "Ролан Гаррос-2024".