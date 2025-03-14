Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000. В решающем поединке белоруска сыграет с россиянкой

Белоруска Арина Соболенко второй раз вышла в финал турнира категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 8,9 млн долларов, сообщает БЕЛТА.

В полуфинальном матче первая ракетка планеты разгромила американскую теннисистку Мэдисон Киз, которая занимает 5-й номер рейтинга WTA, - 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 50 минут. Ранее Арина Соболенко обыграла еще одну американку Маккартни Кеслер (48), итальянку Лючию Бронцетти (62), британку Сонай Картал (83) и россиянку Людмилу Самсонову (25), не отдав соперницам ни одного сета.